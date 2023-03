Durante a noite desta quarta-feira vai ser possível ver Vénus e Júpiter a olho nu em todo o País.A conjunção, momento em que a distância entre planetas é mínima, faz com que estes astros brilhem de forma mais intensa, permitindo que sejam visíveis sem telescópio.De acordo com a NASA, quem quiser observar os dois planetas deverá olhar no sentido Oeste-Sudeste.