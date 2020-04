"Se os pais se virem aflitos, peçam ajuda": Especialista em psicologia dá dicas para combater isolamento

José Morgado, especialista em Psicologia da Educação, dá conselhos práticos para manter as crianças ocupadas e mentalmente saudáveis. Fundamental nos dias que correm.– Não há manual de instruções. Ninguém tem a receita infalível para lidar com estes dias, mas há orientações que podem ajudar. Manter as rotinas. Há rotinas que são organizadoras do tempo dos miúdos, da mesma maneira que o são para os adultos. Hora de acordar, de ir para a cama...- Pode gerar instabilidade. Pais e miúdos chegam ao final do dia cansados e muitas vezes falta a paciência. O que digo, e repito, aos pais é que é preciso ter muita paciência. No fim do dia, é bom procurar atividades repousantes que possam fazer em conjunto. Ver um filme, não abusando do tempo de exposição ao ecrã, sobretudo no caso dos mais pequenitos; prolongar o banho, que normalmente é uma atividade de que os miúdos gostam e que é relaxante.- Aí, sugeria aos pais que lessem o comportamento das crianças. Não insistam, desacelerem, tentem arranjar formas de abordagem mais tranquilas. E estejam atentos aos comportamentos menos habituais: um miúdo que começa a comer desalmadamente, por exemplo. As famílias que têm acesso, criem comunidades de amigos na internet, através das redes sociais. Ponham os miúdos em contacto com os amigos. Tudo tem de ser explorado. Estamos numa zona de aprendizagem para todos. E se estiverem aflitos, há linhas de ajuda para pais. Peçam ajuda.