Seca afeta mais de 60% do território

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A pouca precipitação no mês de junho levou a um aumento da área em seca meteorológica em todo o território continental, com especial enfoque a sul do Tejo. Mais de 60 por cento do território está em seca, quando no final de maio esse valor era de 22,2%. O Baixo Alentejo (distritos de Setúbal e Beja) está em seca moderada, e em seca fraca estão o litoral do distrito de Viana do Castelo, Interior Norte-Centro, Lisboa ...