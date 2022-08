Num momento em que o País atravessa uma seca extrema, o Governo aponta como solução para o rio Tejo a construção de um túnel numa extensão de cerca de 50 quilómetros entre a barragem do Cabril, no rio Zêzere, e a barragem de Belver, no Tejo.



A obra visa dar estabilidade ao caudal, numa extensão de 30 quilómetros entre Belver e Constância, percurso do rio que está dependente em 70% da água que vem de Espanha e cuja quantidade diária libertada pelas barragens espanholas sofre grandes oscilações, colocando em causa os ecossistemas.









