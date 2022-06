A Associação de Regantes do Perímetro de Rega de Silves, Lagoa e Portimão ativou o plano de contingência para a campanha agrícola deste ano, reduzindo em 50% o fornecimento de água para as culturas não permanentes e não agrícolas. Aos domingos, há corte nos abastecimentos.





A associação, que fornece água a 1800 explorações agrícolas, numa área de 2500 hectares, indica ainda que, caso as dotações máximas sejam ultrapassadas, os agricultores ficam sujeitos a penalizações que são refletidas no preço por m3 de água. As medidas visam evitar os excessos de consumo, explica João Garcia, da Associação de Regantes.