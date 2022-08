Seca prolongada pode levar a cortes de água

A seca que assola o País afeta em particular o Algarve. No Barlavento, a barragem da Bravura encontra-se a cerca de 11% da sua capacidade e a partir do fim deste mês deverá entrar na zona morta, ou seja, a água que dali for extraída - e exclusivamente para consumo humano - terá de ser feita com bombas.No Baixo Guadiana, o autarca de Castro Marim admite "cortes substanciais" no abastecimento de água "no próximo verão". Isto porque, segundo Francisco Amaral, a barragem de Odeleite - que, com a do Beliche, abastecem o Sotavento -, neste momento, "só têm água para garantir o abastecimento para um ano".Diz ainda que "há mais de um ano" que se procura um local para a central de dessalinização" na região e defendeu a criação de outra barragem na ribeira da Foupana, posição que é também defendida pelo edil de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves. Já o presidente da Câmara de Almodôvar, no Baixo Alentejo, admite que "se não chover "em setembro/outubro", poderão ser feitos cortes no abastecimento público "nos meses de inverno".O concelho é abastecido pela barragem do Monte da Rocha, no concelho de Ourique. "Mas por enquanto ainda há água", afiança.Agrava-se o nível de armazenamento das barragens. Os últimos dados da Agência Portuguesa do Ambiente revelam que das 62 unidades monitorizadas há 27 com volumes inferiores a 40% para enfrentar o verão. Sete barragens estão agora no vermelho, por terem valores até 20%. A saber: Alto Lindoso (Rio Lima) com 15%; Alto Rabagão (20%) e Paradela (7%) no Rio Cávado; Vilar-Tabuaço (14%) na bacia hidrográfica do Douro; Campilhas (4%) e Monte da Rocha (10%), no Sado; e Bravura (11%), no Barlavento.A Câmara de Porto de Mós vai reforçar a fiscalização para evitar o uso fraudulento da água, para minorar os efeitos da seca.A aldeia de Caravela, em Bragança, está a ser abastecida por autotanques dos bombeiros porque aguarda há meses por luz para ligar um furo à rede de abastecimento à população.Em Penafiel, a autarquia reduziu os tempos de rega nos jardins com sistema automático e parou as lavagens de equipamentos, viaturas, muros e passeios.Em Carrazeda de Ansiães, as vindimas são antecipadas devido à seca e ao calor e com o objetivo de preservar a produção.