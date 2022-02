A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) garantiu este sábado que a qualidade da água para consumo humano não será afetada pela seca que assola todo o País. As empresas que gerem as redes de abastecimento público e que, eventualmente, estão mais sujeitas a problemas devido à falta de água “têm já prevista a adoção de planos de contingência com medidas que visam assegurar o fornecimento [.