Toda a área entre Vila do Bispo e Faro, no Algarve, e a zona de Aljustrel, no Baixo Alentejo, estão em situação de seca severa. Apesar de ter chovido no final de outubro, a região Sul do País continua à míngua de água. A situação de stress hídrico no solo diminuiu ligeiramente, mas os problemas de fundo – seca severa e extrema – pairam no horizonte.









De acordo com o índice meteorológico de seca do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no final de outubro 40% de Portugal continental estava em chuva fraca, 31,8% normal, 13,6% em seca fraca, 11, 6% em seca moderada e 3% em seca severa.

Índice de seca em Portugal continental





Leia também Algumas regiões do Baixo Alentejo e Algarve em seca severa De acordo com o IPMA, existem quatro tipos de seca: meteorológica, agrícola, hidrológica e socioeconómica. A seca meteorológica está diretamente ligada ao défice de precipitação, quando ocorre precipitação abaixo do que é normal.

Além do índice de seca, o Boletim Climatológico do IPMA indica que o mês de outubro, em Portugal continental, classificou-se como muito quente e seco em relação à temperatura do ar e normal relativamente à precipitação.





O valor médio da temperatura do ar (17,73 graus Celsius) foi o 6º mais alto desde 2000. O valor médio de temperatura máxima do ar, 23,69 graus Celsius, foi superior ao valor normal (2,46%) e é o 5º valor mais alto desde 2000.