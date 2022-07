Seca transforma Tejo em riacho. Imagens mostram que em algumas zonas é possível atravessar o rio a pé

28,4% em seca extrema

A seca extrema que se faz sentir em Portugal, associada às ondas de calor dos últimos meses, tem tido consequências económicas e ambientais graves, como a vaga de incêndios, problemas de rega, falta de água e a. O rio Tejo, que tem duas das suas cinco barragens em Portugal (as outras em Espanha), é espelho da situação de seca que afeta toda a Peníncula Ibérica e, em Santarém, há já mesmo zonas onde o fundo do leito do rio já está à vista.Em Santa Iria da Ribeira de Santarém é já mesmo possível atravessar a pé de uma margem à outra do rio, uma vez que o caudal do Tejo nesta zona é muito baixo.