Secretária de Estado das Comunidades saúda portugueses que combatem pandemia de Covid-19

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas saudou esta quarta-feira, com particular apreço, os "portugueses notáveis" que estiveram e estão na linha da frente do combate à pandemia de covid-19, durante a sua mensagem por ocasião do Dia de Portugal.

Numa mensagem divulgada a partir dos Estados Unidos, onde se encontra no âmbito de uma visita às comunidades portuguesas neste país, Berta Nunes referiu que, em tempos pandémicos, a "resiliência e a coragem" das comunidades portuguesas foram "especialmente evidentes".

E manifestaram-se "no esforço que [as comunidades] fizeram para manter a distância dos amigos e familiares que os esperavam em Portugal, no exemplo que deram de entreajuda e solidariedade nos países de acolhimento".