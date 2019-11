Secretária de Estado do Turismo defende sistema fiscal "mais justo"

A secretária de Estado do Turismo admitiu esta quinta-feira que as "empresas agudizam a nível fiscal", defendendo um "sistema fiscal mais justo que possa potenciar mais investimento".



Apesar de se tratar de um desafio transversal a toda a economia, Rita Marques garantiu que este desafio "será agarrado com toda a acertividade" no turismo.





Este foi um dos desafios, a par da inovação e das infraestruturas, que Rita Marques nomeou no seu discurso de abertura do 45º congresso da Associação Portuguesa de Agentes de Viagem e Turismo (APAVT).