Secretário de Estado da Saúde defende uso de máscara em qualquer circunstância

O secretário de Estado da Saúde defendeu esta quarta-feira o uso de máscara em qualquer circunstância, no interior ou exterior, tendo afirmado que, a par da vacinação, a melhor proteção à covid-19 continua a estar na higienização e comportamentos sociais.

"Não vejo qualquer motivo para não se usar máscara", afirmou, em espaços fechados ou no exterior, "num contexto em que os vírus continuam a circular e estamos em situação de pandemia", prosseguiu Diogo Serras Lopes em declarações à Lusa, em Abrantes (Santarém), tendo sublinhado que se trata de "posição pessoal" e defendido que "as máscaras não tiram nada a ninguém e são boas barreiras contra a disseminação do vírus".

O governante, que esteve esta quarta-feira em Abrantes e Torres Novas no âmbito do 20.º aniversário do Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT) e na inauguração dos novos equipamentos de Ressonância Magnética e de TAC (Tomografia Axial Computorizada) naqueles dois hospitais, disse que "todas as medidas poderão estar em cima da mesa" na reunião de peritos na sexta-feira no Infarmed, dependendo do evoluir da situação pandémica, tendo defendido a importância da higienização das mãos, uso de máscara e distanciamento social, antes de qualquer medida.