As declarações do Presidente da República a defender um acordo entre governo e professores, para a recuperação do tempo de serviço congelado, foram esta sexta-feira elogiadas pelas organizações sindicais. “É inevitável que os portugueses e o Presidente reconheçam as justas reivindicações dos professores”, afirmou ao CM Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, destacando “a importância” desta posição: “Esta não é uma voz qualquer.









Ver comentários