SEF alarga modalidade 'casa aberta' a todo o país

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou este sábado que vai alargar a modalidade 'casa aberta' a todo o país, já a partir da próxima segunda-feira, depois do sucesso verificado no posto de atendimento de Lisboa.

Este regime permite, sem marcação prévia, a alteração de credenciais (e-mail e password) de acesso ao Portal SAPA e ao Portal ARI.

De acordo com uma nota do SEF, no norte do país, a casa aberta funcionará de segunda a sexta-feira no posto de atendimento do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) no Porto, das 12h00 às 13h00.

Ainda no norte do país, funcionará também no posto de atendimento da Delegação Regional de Viana do Castelo, das 15h00 às 16h00 e na sede da Delegação de Braga, das 11h00 às 12h00.

Na região Centro, a Loja do Cidadão de Coimbra e o posto de atendimento de Aveiro funcionarão neste regime de segunda a sexta-feira, entre as 11h00 e as 12h00.

No Alentejo, a casa aberta, para alteração de credenciais, funcionará na Delegação de Évora e na Delegação de Portalegre, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 10:00.

Já no Algarve, esta modalidade será aplicada na Delegação de Tavira, de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 10h00, e na Delegação de Portimão, com dois atendimentos diários para este assunto.

Também a Madeira e os Açores aderiram à modalidade 'casa aberta'.

Assim, na Delegação de Ponta Delgada será feito o atendimento para alteração de credenciais às segundas e quartas-feiras, das 09h00 às 10h30, e na Delegação de Angra do Heroísmo, às quintas-feiras, das 09h00 às 17h00.

Na região Autónoma da Madeira, a Loja do Cidadão do Funchal funcionará no regime de casa aberta às terças e quintas-feiras, entre as 09h00 e as 10h00.

"Todos os interessados devem estar previamente registados no Portal SAPA", lê-se ainda na nota do SEF.