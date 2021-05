Os inspetores e funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vão realizar na sexta-feira uma greve em todos os locais de trabalho para protestarem contra a intenção do Governo de extinguir este serviço de segurança.O protesto vai suspender toda a atividade e começa às 00h00.O sindicato exige um debate entre os partidos políticos com assento parlamentar e a sociedade civil sobre a reforma do SEF.