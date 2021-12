Segredo do sucesso está no treino e paixão

Filipa Martins garantiu um lugar na história da ginástica mundial ao conseguir dar o seu nome a um movimento que entrou para o código de pontuação. Uma prenda maior do que podia esperar...O segredo do sucesso assenta em três fatores: "Muito treino, muita paixão e muita dedicação." E o trabalho é diário. Dos 25 anos de idade, os últimos 21 foram dedicados à modalidade. "comecei com quatro anos. Faço treino bidiário três vezes por semana (duas horas de manhã e 3 horas e meia à tarde) nos outros dias são três horas e meia de trabalho", explicou.Mas não ficou satisfeita com o título nacional, nem com o 7º lugar no ‘all-around’, nem com o 8º nas barras assimétricas nos Mundiais da modalidade que decorreram no Japão.E foi no confinamento devido à pandemia que surgiu o movimento inédito agora apelidado de ‘Martins’. "Estivemos um ano sem competição e isso levou a que fôssemos experimentando coisas novas. Criámos o movimento básico com meia volta que não existia no código de pontuação. Continuei a treinar e a aperfeiçoar. Mas entrar no código de pontuação é um processo complicado", disse, explicando: "Tem de ser submetido uma semana antes da competição e ser aprovado. Depois tem de ser feito com sucesso na competição para ter validade. Era o elemento que me provocava mais medo e o que gerou maior pressão, mas consegui. Foi um sonho e algo que não imaginava, pois achava que já estava tudo inventado."A ginasta mais conceituada do panorama nacional recebeu um voto de louvor da Assembleia da República pelo seu desempenho no Mundial e Jogos Olímpicos, onde foi 37ª. "É sempre bom ver o fruto do nosso trabalho reconhecido."Filipa Martins lamenta que não se possa viver da ginástica: "Temos uma bolsa do Comité Olímpico, mas não dá para vivermos. A minha família tem sido o grande suporte. A ginástica devia ter mais apoios e os atletas deviam poder optar pelo profissionalismo como acontece nas outras modalidades."E é esta falta de apoios que afasta os mais jovens da modalidade: "Requer muito treino e sacrifício e não tem um reconhecimento monetário."Aos mais jovens, Filipa aconselha: "Se gostas de ginástica, deves lutar por isso, apesar das dificuldades que vão surgir".