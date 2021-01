Segunda dose da vacina contra a Covid-19 começa a ser administrada este domingo

A segunda dose da vacina contra a covid-19 vai começar a ser administrada já este domingo aos profissionais de saúde que receberam a primeira dose ainda em 2020.



"Ao longo da próxima semana, serão vacinados quase 30 mil profissionais de saúde de contextos prioritários, de hospitais e cuidados de saúde primários, de Norte a Sul do País", avança o Ministério da Saúde em comunicado.

Segundo a mesma fonte, as primeiras administrações deverão decorrer no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central.



A Pfizer anunciou esta sexta-feira uma quebra "a partir da próxima semana" nas entregas das vacinas anti-covid na Europa, com vista a melhorar a sua capacidade de produção. "A redução temporária afetará todos os países europeus", indicou o Instituto de Saúde Pública norueguês.