Segunda fase do desconfinamento começa às 00h00. Saiba tudo o que muda

A segunda fase do desconfinamento, por se ter atingido os 70% da população vacinada contra a Covid-19 no dia 18 de agosto, entra em vigor a partir da próxima segunda-feira.O que muda?Os restaurantes, cafés e pastelarias passam a ter limite máximo de oito pessoas por grupo no interior e de 15 pessoas por grupo em esplanadas, segundo as novas restrições contra a covid-19.

Atualmente, no que respeita ao número de pessoas por mesa nos restaurantes, cafés e pastelarias, a regra é de seis pessoas por mesa no interior e 10 pessoas por mesa nas esplanadas.

Cultura e festas

Os espetáculos culturais passam a ter 75% de lotação (contra os 66% de lotação atuais), assim como eventos como casamentos e batizados.



Horário

O comércio, a restauração e os espetáculos mantêm os horários normais de funcionamento, com limite das 02h00 e sujeitos às regras da Direção-Geral de Saúde (DGS).



Teste ou certificado para entrar

Continua a ser exigido certificado covid-19 ou teste negativo nas viagens por via aérea ou marítima, nos estabelecimentos turísticos e alojamento local e no interior dos restaurantes ao fim de semana e feriados.

Também à entrada das aulas de grupo nos ginásios, termas e spas bem como nos casinos e bingos, eventos culturais ou desportivos com mais de 1.000 pessoas em ambiente aberto ou 500 em ambiente fechado é exigida a apresentação do certificado ou teste negativo, tal como em casamentos e batizados com mais de 10 pessoas.



Transportes públicos

Os transportes públicos vão deixar de ter limite de lotação.



Lojas

A lotação máxima das lojas vai aumentar das atuais cinco pessoas por 100 metros quadrados para oito pessoas.



Serviços públicos sem marcação prévia

Os serviços públicos, como as lojas do cidadão, passam a funcionar sem marcação prévia a partir de 01 de setembro.



Máscara

Quanto ao uso de máscara, continuará a ser obrigatório no interior dos espaços públicos fechados, como lojas e centros comerciais.





Desde março de 2020, quando começou a pandemia, registam-se 17.639 mortes e 1.019.420 casos de infeção confirmados em Portugal.



A covid-19 provocou pelo menos 4.423.173 mortes em todo o mundo, entre mais de 211,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.