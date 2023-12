Segunda fase do ‘metrobus’ do Porto vai até à 'Anémona' e custa 20 milhões de euros

A Metro do Porto lançou, esta segunda-feira, o concurso público de 20 milhões de euros para a segunda fase do ‘metrobus’ da Boavista, entre Pinheiro Manso e a Praça Cidade do Salvador, conhecida como Anémona. De acordo com um anúncio publicado em Diário da República, em causa está o concurso correspondente à segunda fase das obras do ‘metrobus’, cuja primeira fase entre a Casa da Música e Praça do Império já está em execução. As candidaturas podem ser enviadas até 19 de janeiro e o novo serviço ligará a Casa da Música à Praça do Império (em 12 minutos) e à Anémona (em 17) em 2024, com recurso a autocarros a hidrogénio.