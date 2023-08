Segundo dia de greve dos médicos com adesão superior a 90% no Algarve e no Alentejo

O segundo e último dia da greve regional dos médicos teve uma adesão superior a 90% no Algarve e no Alentejo e de cerca de 70% nos Açores, segundo dados divulgados à Lusa pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

"Hoje a adesão [à greve] foi também muito expressiva, muito próxima à do dia de ontem [quarta-feira]", o que reforça "mais uma vez" a necessidade de "alteração estrutural em termos do que são os salários dos médicos", disse o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha.

Segundo dados do SIM, a generalidade dos blocos de cirurgia para atividade programada estão encerrados devido à greve que termina às 24h00 desta quinta-feira.