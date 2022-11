Segundo dia de greve total dos maquinistas do Metro Sul do Tejo com "fortes constrangimentos"

O segundo dia de greve total dos maquinistas do Metro Sul do Tejo está a provocar esta quina-feira "fortes constrangimentos", indicou o sindicato representativo destes trabalhadores, enquanto a empresa referiu que foram realizadas "cerca de 25% das circulações programadas".

À semelhança do que aconteceu na quarta-feira, dia em que se iniciou a greve total de três dias consecutivos dos maquinistas do Metro Sul do Tejo, registam-se esta quinta-feira "fortes constrangimentos" na operação do serviço de transporte público, com a circulação de três a quatro comboios, informou o presidente do Sindicato dos Maquinistas (SMAQ), António Barata Domingues.

"Na totalidade, a empresa só conseguiu disponibilizar três/quatro veículos e, depois, em função do número de trabalhadores, talvez uns 10 a 15% de comboios", adiantou António Barata Domingues, em declarações à agência Lusa, referindo que a adesão dos trabalhadores sindicalizados "está a ser total".