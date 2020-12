Um rapaz de 19 anos morreu na quinta-feira devido à Covid-19. Segundo a Direção-Geral da Saúde, o jovem residia na região de Lisboa e Vale do Tejo e tinha “patologia grave associada”.









Em menos de uma semana é o segundo óbito jovem em Portugal com Covid-19. No dia 11 morreu, no hospital Padre Américo, em Penafiel, Diana Brito, também com 19 anos. A jovem de Cristelo, Paredes, que sofria de paralisia cerebral, combatia uma insuficiência respiratória e a infeção com o coronavírus revelou-se fatal.

Desde o início da pandemia em Portugal, são já três as mortes associadas à Covid-19 em crianças e jovens com menos de 20 anos – o primeiro caso foi o de uma bebé que morreu em agosto, no Hospital D. Estefânia, em Lisboa. Tinha quatro meses e sofria de cardiopatia congénita bastante grave.





Na quinta-feira foram confirmados 4336 novos casos de Covid-19 e 75 óbitos. Este sábado deve atingir-se a marca das 6 mil mortes devido ao novo coronavírus. Há três dias consecutivos que o número de novos casos diários é superior a 4 mil, e desde o início do mês já se registaram 1400 mortes associadas à Covid-19. O número de doentes internados nos hospitais baixou de quarta para quinta-feira.