Segundo português com coronavírus no Japão era supervisor no navio Diamons Princess

Um segundo cidadão português está hospitalizado no Japão "por indícios relacionados" com o Covid-19, também tripulante do navio de cruzeiros Diamond Princess, confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).



A bordo do navio Diamond Princess, em quarentena no Japão desde 4 de janeiro, seguiam cinco tripulantes portugueses.

Entre eles, Adriano Maranhão, de 41 anos, que ficou conhecido como o primeiro português infetado com o vírus da China. Mas foi o próprio canalizador da Nazaré a fazer soar as campainhas de alerta de que haveria outro colega com sintomas do vírus.

"Houve um tripulante, que apresentou sintomas de febre. Ele saiu do navio para os hospitais locais, mas nunca mais soubemos dele. Nunca mais soubemos desse tripulante português. Desde que foi para os hospitais japoneses, nunca mais soubemos dele. Não sabemos se ele deu positivo ou negativo", disse.

A CMTV noticiou a história na passada segunda-feira. E no início da semana, uma nota da Direção-Geral de Saúde (DGS) dava conta que nenhum dos outros tripulantes portugueses tinha sido infetado com o Covid-19.

Adriano Maranhão dizia, na altura, que ninguém sabia do paradeiro do colega, que tinha apresentado sintomas do vírus e acabou retirado do navio duas semanas antes.

A Direção-Geral de saúde chegou a dizer que este português tinha saído do hospital mas sem dar mais pormenores. Mas, sabe-se agora, continua internado e a receber tratamento para o vírus da China.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros explicou que este português pediu para que a sua privacidade fosse mantida. A CMTV já tinha dado conta que este homem terá cerca de 40 anos, é natural do norte do País e exercia funções de supervisão no navio.

Já os testes realizados aos outros três tripulantes portugueses retidos no diamond princess têm dado, por agora, negativo.