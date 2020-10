Cinquenta e seis dos mais de 400 trabalhadores na fábrica de cerâmica Geberit, no Carregado, no concelho de Alenquer, estão infetados com o vírus da covid-19, disse esta segunda-feira à agência Lusa o delegado de saúde.

Este é o segundo surto naquela empresa desde o início da pandemia.

Pompeu Balsa afirmou à Lusa que o surto foi detetado na segunda-feira passada, quando dois trabalhadores da empresa, sem ligação direta, foram testados e obtiveram resultado positivo à covid-19.