Segundo teste negativo para bebé filho de infetada por coronavírus no Porto

Deu negativo o segundo teste ao menino filho de uma infetada com Covid-19, que nasceu, na passada quinta-feira, no Hospital de São João, no Porto.

Confirma-se assim o resultado do primeiro exame realizado, logo após o parto, que também já tinha dado negativo. Este foi o segundo caso de um bebé que nasceu de mãe infetada com o novo coronavírus, depois de, a 17 de março e também na mesma unidade hospitalar, uma menina ter igualmente apresentado resultados negativos nos dois testes feitos à Covid-19.