Seguradoras estimam pagar indemnizações de mais de 18 milhões de euros devido ao mau tempo em Lisboa

A Associação Portuguesa de Seguradoras (APS) estima que as empresas de seguros tenham de pagar mais de 18,6 milhões de euros pelos sinistros causados pelo mau tempo na Área Metropolitana de Lisboa, segundo um comunicado esta quinta-feira divulgado.

Assim, a APS indicou que, tendo em conta os dados provisórios que apurou junto das suas associadas, "as seguradoras receberam, até ao momento, 7.737 participações de sinistros, pelas quais estimam pagar indemnizações no valor de mais de 18,6 milhões de euros relativas, exclusivamente, às inundações ocorridas na Área Metropolitana de Lisboa, entre os dias sete e 16 de dezembro".

O mesmo inquérito concluiu que "Lisboa foi o concelho com mais sinistros participados e com o valor mais alto de indemnizações pagas e provisionadas", sendo que, "em termos de número de sinistros participados, seguiram-se os concelhos de Oeiras e Sintra".



De acordo com a APS, "Loures e Oeiras foram os distritos onde se registaram, a seguir a Lisboa, os maiores valores de indemnizações pagas e provisionadas".





Segundo a associação, "os principais prejuízos reportados dizem respeito a seguros de multirriscos, tanto de habitação (45%) como de comércio e indústria (37%), bem como a seguro automóvel (15%)", acrescentando que "continua a monitorizar a evolução da situação e fará nova atualização de dados caso se venha a justificar".Por fim, a APS revelou que, "também em consequência das fortes chuvas registadas na manhã do passado dia 05 de dezembro, o distrito de Faro registou 247 sinistros participados, num total de indemnizações pagas e provisionadas de quase 600 mil euros para prejuízos respeitantes, maioritariamente, a seguros de multirrisco habitação".