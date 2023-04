As companhias de seguros vão ser obrigadas a explicar aos clientes porque é que aumentam os prémios das apólices.Segundo uma circular da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), as seguradoras têm até ao final do ano para adaptar os seus sistemas informáticos, de modo a que, na emissão do próximo recibo, os clientes possam perceber: quanto pagavam e quanto vão pagar; qual a alteração do capital seguro e das coberturas contratadas (discriminando); e porque é que o prémio sobe (quantificando cada razão separadamente).