Segurança do Tribunal da Feira infetado com coronavírus

Um segurança que trabalha no Tribunal de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, está infetado com o novo coronavírus, encontrando-se em isolamento em casa, informou hoje fonte da comarca.

"Trata-se de um segurança cuja esposa trabalha no Hospital de São Sebastião. Ele foi trabalhar pela última vez no dia 19 de março, tendo apresentado alguns sintomas e na sexta já não voltou a trabalhar", disse à Lusa a juíza coordenadora do Tribunal da Feira, Ana Loureiro.

Este é o primeiro caso positivo na área do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro que abrange 18 concelhos (Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Arouca, Aveiro, Castelo de Paiva, Espinho, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Sever do Vouga, Vagos e Vale de Cambra).

A juíza coordenadora do Tribunal da Feira referiu que o segurança está em isolamento em casa durante 15 dias, tal como o outro segurança que trabalhava com ele, duas senhoras da limpeza e os funcionários judiciais que estiveram de escala nessa semana.

"Foram reformuladas as escalas e até agora houve apenas mais uma oficial de justiça que teve sintomas, mas que fez o teste e deu negativo", disse a magistrada, adiantando que o tribunal já foi todo desinfetado.

A juíza contou ainda que fez uma escala para a utilização das oito salas de audiência que têm acesso pelo exterior do edifício, adiantando que depois de cada diligência as salas ficam fechadas 15 dias e só voltam a ser utilizadas ao fim desse tempo.

Além disso, são disponibilizadas máscara e luvas a todos os intervenientes nas diligências judiciais.

"Ontem [segunda-feira] houve um primeiro interrogatório de arguido detido e toda a gente usou máscara e luvas incluindo o arguido, porque aceitou usar, e os defensores", contou Ana Loureiro.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 38 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 160 mortes, mais 20 do que na véspera (+14,3%), e 7.443 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.035 em relação a segunda-feira (+16,1%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.