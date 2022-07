A primeira noite da Concentração Internacional de Motos de Faro contou com mais de 9 mil pessoas. O destaque musical do palco principal foi para a banda algarvia Iris.





“Já estou habituada a concentrações, mas esta é a primeira vez que venho aqui. Estou a adorar”, relatou aoPaula Martins, que até está a aguentar bem as altas temperaturas que se têm feito sentir: “Está muito calor, mas estamos no verão por isso é esperado”. Para evitar dissabores face aos incêndios que têm assolado o País e tendo em conta as milhares de pessoas que são esperadas no recinto, a segurança está precavida.