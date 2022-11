A primeira-dama da Ucrânia voltou esta quinta-feira à Web Summit, onde visitou o pavilhão do seu país, rodeada de guarda-costas. No exterior da Altice Arena, elementos do Grupo de Operações Especiais (GOE, unidade antiterrorista da PSP), de metralhadoras em punho e coletes balísticos táticos (antibala), estavam atentos a todas as movimentações.









