O Instituto da Segurança Social concluiu o processo de fiscalização à Fundação Maria Inácio Vogado Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz, e decidiu multar a instituição por "deficientes condições de higiene e segurança" e pela "inexistência de pessoal com categoria profissional e afetação adequada às atividades desenvolvidas".Em junho do ano passado, este lar do distrito de Évora viu-se a braços com um surto de Covid-19 que provocou 162 casos de infecção que afetou 80 utentes e 26 profissionais da instituição, mas também 56 pessoas da comunidade.Um outro inquérito, este da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), acabou por concluir ainda, esta segunda-feira, que as unidades de saúde falharam na gestão do surto deste lar. Em junho, chegou a dizer-se que os médicos de família se teriam recusado a tratar dos doentes Covid-19 no lar - informação que o inquérito confirma.Em agosto, a Ministra da Saúde, Marta Temido, ordenou à IGAS a realização de um inquérito para apurar os factos, e concluiu que, de facto, as Unidades Locais de Saúde do Norte Alentejano, do Litoral Alentejano e do Baixo Alentejo "não garantiram o cumprimento do determinado, passando a não assegurar a presença física do seu médico na área de medicina interna, situação que comprometeu a gestão do surto".Os médicos terão invocado questões de ilegalidade para não fazerem as visitas, a partir de "instruções recebidas quer da Ordem dos Médicos, quer do SIM (Sindicato Independente dos Médicos)". No entanto, o inquérito da IGAS "conclui que as determinações de deslocação de profissionais de saúde ao lar e ao alojamento sanitário não padeceram de nenhuma ilegalidade ou outro vício jurídico", mas teriam "enquadramento legal num despacho publicado em abril de 2020".