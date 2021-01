O Presidente do Instituto da Segurança Social abriu um inquérito para averiguar o caso no qual a Segurança Social de Setúbal é acusada de vacinar contra a Covid-19 126 funcionários, incluindo diretores.A lista, segundo o Plano de Vacinação contra a Covid-19, deveria conter apenas utentes e funcionários dos lares.Aoa Segurança Social confirma que estão a ser apuradas as "reponsabilidades da situação".