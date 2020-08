Segurança Social deteta falhas no Lar de Reguengos de Monsaraz com surto de Covid-19

A inspeção do Instituto da Segurança Social ao lar de Reguengos de Monsaraz, onde a Covid-19 fez 18 vítimas mortais, detetou falta de condições na visita à instituição, em março deste ano.



"É possível verificar que alguns espaços, como alguns quartos, carecem de requalificação, (...) substituição do pavimento e substituição da madeira que reveste as paredes", pode ler-se no relatório, a que o CM teve acesso.

