Segurança Social paga 88 euros por criança para amas darem refeições

As amas integradas no Instituto da Segurança Social vão receber 88 euros por mês, por cada criança ao seu cuidado, para garantir a alimentação das crianças.O subsídio é pago diretamente pelo ISS às amas, e o despacho que entra esta terça-feira em vigor determina que "a aquisição e confeção da alimentação das crianças tem de ocorrer nos momentos em que as amas não se encontrem a prestar cuidados diretos às crianças".No entanto, refere o mesmo documento, "as famílias das crianças poderão optar por disponibilizar às amas as refeições já confecionadas, assumindo os respetivos encargos". Neste caso, "não há lugar à atribuição deste subsídio mensal".