Segurança Social paga creche a homem de 38 anos por erro

A Segurança Social pagou creche a um homem de 38 anos, em 2010, na sequência das adulterações de listas de utentes feitas pela Obra Diocesana do Porto, avança esta quarta-feira o Jornal de Notícias (JN). Antes de 2013, os formulários dos utentes eram apenas identificados por números de processos e não pelos nomes.As irregularidades na Obra Diocesana, que custaram 3,3 milhões de euros ao Estado, entre 2009 e 2015, continuam a ser reveladas e em tribunal foram descritos "casos flagrantes" de idosos que continuaram a receber comparticipações da Segurança Social, depois de falecidos, e de outros, que com idades inferiores a 65 anos tinham o nome nas listas de frequência dos centros de dia.Também a inscrição simultânea de crianças em duas instituições foi revelada. O JN refere o caso de uma menor "que constava no pré-escolar do Centro Social São João de Deus e no Centro Social de S. Roque da Lameira" e de outras crianças que, alegadamente, frequentavam o pré-escolar, embora sem idade mínima para tal.As listas foram investigadas e, segundo a inspetora principal, Sónia Vieira, o valor das comparticipações ilegalmente atribuídas foi contabilizado através de documentação e da contabilidade da instituição social.Em maio de 2013, uma nova plataforma entrou em serviço e o registo de utentes teve de ser feito a partir do número de identificação da Segurança Social.A inspetora relembrou ainda que a "falta de controlo do Estado" e insistiu, conforme refere o JN, que a Obra Diocesana do Porto não deve ser caso exclusivo no que toca à comunicação da "frequência real" de utentes.