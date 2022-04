Segurança Social regista excedente de mais de mil milhões de euros em março

O Governo anunciou na noite desta quinta-feira que a Segurança Social encerrou o mês de março, "ainda marcado por constrangimentos provocados pela pandemia e pela mobilização de apoios extraordinários", com um excedente de 1.186,8 milhões de euros.

"Para este resultado contribuiu um aumento da receita efetiva de 425,1 milhões de euros (+ 5,5% em termos homólogos) e um decréscimo da despesa efetiva no montante de 532,1 milhões de euros (- 7,1% do que no período homólogo)", adiantou em comunicado o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

De acordo com a tutela, a receita efetiva da Segurança Social atingiu, naquele mês, o montante de 8.175,5 milhões de euros, representando um aumento de 5,5% face ao mesmo período de 2021.