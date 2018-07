Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seguranças deixam hospitais em protesto

Vigilantes com ordenados em atraso decidiram não comparecer nos postos de trabalho.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Seis unidades do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), nomeadamente o S. José, Capuchos, Curry Cabral, Santa Marta, Estefânia e Maternidade Alfredo da Costa (MAC) ficaram sem seguranças. Em causa está o facto de a empresa ANER Segurança, contratada pelo CHLC, estar a ter problemas no cumprimento do pagamento de salários aos funcionários, os quais, como não eram pagos, deixaram de comparecer nos postos de trabalho, incluindo os hospitais.



Ao CM, fonte do CHLC confirmou a falta de segurança nos seis hospitais, sublinhando que o contrato com a ANER foi resolvido e que foi "diligenciada a contratação de novas empresas de segurança cumprindo as regras aplicáveis à Administração Pública".



O CM sabe que esta sexta-feira o CHLC já estava a resolver a falta de segurança na MAC e na Estefânia e que até domingo o problema deverá estar resolvido nas restantes unidades. Para o efeito, o CHLC foi obrigado a realizar contratos de substituição com três empresas de segurança: Prestibel, Securitas e Grupo8. O CM contactou a sede da ANER para mais esclarecimentos, mas até à hora de fecho desta edição não obteve qualquer resposta.



PORMENORES

Contrato de 900 mil euros

O último contrato da ANER Segurança com o Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), publicado no Portal do Governo é de outubro de 2017. Corresponde aos serviços de segurança prestados pela ANER para todo o ano passado e teve um valor total superior a 900 mil euros, mais IVA.



Chefes demitem-se

Os chefes de equipa de medicina interna e cirurgia geral do Centro Hospitalar de Lisboa Central apresentaram a demissão por considerarem que as condições da urgência não têm níveis de segurança aceitáveis.