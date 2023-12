Seis ativistas pelo clima condenados a prisão

Seis ativistas pelo clima foram condenados a penas de prisão, reversíveis em 120 e 140 dias de multa, por terem bloqueado duas ruas em Lisboa. O Ministério Público instaurou já 23 processos criminais por atentado à segurança de transporte rodoviário, resistência e coação ou dano qualificado.Das mais de duas dezenas de processos, nove, todos iniciados em outubro e novembro, correm termos no Juízo de Pequena Criminalidade de Lisboa. Dois foram já julgados em processo sumário. Num dos casos, por sentença de 20 de outubro, foram condenadas três arguidas pela prática do crime de atentado à segurança de transporte rodoviário, na pena de um ano de prisão, substituída por 120 dias de multa.Já num segundo, com sentença a 23 de outubro, foram condenados três arguidos, também pela prática do crime de atentado à segurança de transporte rodoviário, na pena de um ano de prisão, substituída por 140 dias de multa. Outros sete processos têm julgamentos agendados para a primeira quinzena deste mês.Além destes processos, há 14 inquéritos em investigação no DIAP de Lisboa, 11 dos quais reportam a factos ocorridos nos últimos dois meses.