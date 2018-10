Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis barras fechadas e duas condicionadas devido à agitação marítima

Barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Ericeira e São Martinho do Porto estão encerradas.

Por Lusa | 07:52

Seis barras marítimas de Portugal continental estão esta quinta-feira fechadas à navegação e outras duas estão condicionadas devido à agitação marítima forte, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).



De acordo com a Marinha, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Ericeira e São Martinho do Porto estão fechadas à navegação por causa da agitação marítima.



A barra de Vila do Conde está condicionada a embarcações de calado superior a dois metros e deve ser praticada apenas no período compreendido entre as duas antes e duas horas após a preia-mar.



A Marinha indica ainda que a barra de Aveiro está condicionada a embarcações de comprimento fora a fora inferior a 15 metros, encontrando-se aberta à restante navegação.