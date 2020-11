Seis doentes com legionella estão internados no Hospital de S. João, no Porto, dois do quais na Unidade de Cuidados Intensivos. O número de óbitos por esta doença subiu esta terça-feira para seis, com mais uma morte registada no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Na unidade hospitalar de Matosinhos estão internados 20 doentes. No Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde mantêm-se 13 internados com a doença dos legionários.