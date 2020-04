O Hospital de Beja admitiu existir um foco de contágio de Covid-19 naquela unidade hospitalar, depois de seis doentes terem sido infetados com o novo coronavírus.Segundo o que oconseguiu apurar, os seis pacientes terão sido infetados por um homem com cerca de 70 anos, residente em Moura, que realiza tratamentos de hemodiálise naquele hospital.Na zona onde reside este homem, no Bairro do Espadanal, existem 33 casos confirmados de Covid-19.Em atualização