Seis em cada dez infetados por coronavírus estão curados

Portugal registou este domingo um total de 19 409 doentes recuperados, mais 223 face a sábado. São 59,7% dos 32 500 casos de infeção já observados no País. Feitas as contas, seis em cada dez casos de Covid-19 estão já curados, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde.



O Norte continua a ser a região mais afetada pela pandemia: conta 16 760 infetados e 784 mortos. O Alentejo mantém o mesmo registo desde sexta-feira, com 259 casos e um óbito. Nos Açores e na Madeira não se detetam novos casos há 24 e 25 dias, respetivamente.

