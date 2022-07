Seis escolas (três públicas e três privadas) estão sob alçada disciplinar da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) por inflacionarem as notas internas dos alunos do secundário.



De acordo com o Ministério da Educação, no ano letivo 2021/2022, a IGEC interveio em 66 escolas públicas e 12 particulares, “por forma a promover a melhoria das práticas de avaliação”.









