Seis funcionários de aviário em Tomar testam positivo para coronavírus. É o segundo surto em empresas da cidade

Há um novo caso de surto de Covid-19 numa unidade industrial de Tomar. Seis funcionários da empresa Avibom testaram positivo para a doença e os restantes 84 trabalhadores aguardam resultado dos testes.

É o segundo surto confirmado numa unidade industrial de Tomar – após o alerta na empresa Ribasabores, coube agora a seis funcionários da Avibom, na Zona Industrial de Santa Cita, testarem positivo para o novo coronavírus.





O anúncio foi feito pela presidente da autarquia, em reunião de câmara. A autarca adiantou que os restantes trabalhadores da empresa foram testados esta terça-feira e aguardam agora o resultado das análises.Nas últimas semanas, Tomar tem sido um dos principais epicentros de contágio de Covid-19 na região Centro. Na empresa Ribasabores, 65 profissionais acusaram positivo no teste e as autoridades de saúde confirmaram mais 15 casos externos por contacto com infetados.Um dos casos levou ao encerramento temporário de um jardim-escola da cidade, após a filha de um dos funcionários ter testado positivo. As restantes crianças e funcionárias da escola tiveram resultados negativos no teste do novo coronavírus.A base naval do Alfeite está a ser usada para recolher os trabalhadores que não têm possibilidades de cumprir o período de quarentena em casa. Osabe que as cerca de 20 pessoas que lá se encontram estão assintomáticas e a mostrar sinais de melhorias.