Seis idosos de lar em Aveiro infetados e internados com coronavírus

Seis utentes de um lar em Oliveirinha, Aveiro, estão internados no hospital de Aveiro, infetados com coronavírus.Ao, o presidente da autarquia explicou que são já seis os doentes internados. Segundo o presidente da Câmara, a autarquia está a tentar fazer esforços para realizar testes aos restantes utentes e funcionários que se encontram em isolamento na instituição.Autarca de Aveiro diz que não existem testes disponíveis, apesar de estar a ser feito "tudo o que é possível" para realizarem os testes.30 dos 90 funcionários estão de baixa ou em quarentena, uma vez que estiveram em contacto com os utentes infetados. Muitos dos funcionários dormem já na instituição para evitar a contaminação de mais pessoas.