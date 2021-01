Subiu para sete o número de vítimas mortais provocadas pela Covid-19, no lar da Santa Casa da Misericórdia de Mértola. Só no fim de semana, morreram seis utentes, quatro mulheres e dois homens.sabe que dois dos três idosos não resistiram à infeção quando já estavam internados no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. O surto identificado no 18 de dezembro atingiu 70 utentes: 59 utentes são ainda considerados casos ativos.