Seis infetados com coronavírus num hostel de Caneças

Um casal e a filha testaram positivo à Covid-19 e foram internados no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, neste domingo. Esta segunda-feira, mais três pessoas foram diagnosticadas com a doença.Eram, todos, residentes de um hostel de Caneças, concelho de Odivelas, que abriga sobretudo trabalhadores da construção civil e estudantes universitários oriundos, na sua maioria, de Angola, Moçambique e Brasil.Segundo apurou a, havia ainda um residente do hostel em parte incerta, enquanto outros sete teriam ido ao hospital, por iniciativa própria, para serem testados à infeção.A Quinta do Pinhal da Torre, onde funcionou um lar da terceira idade, é agora uma unidade de alojamento local, mas, segundo a câmara, não está registada como hostel.

