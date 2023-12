Seis membros do Climáximo foram esta quarta-feira detidos por vandalizarem um jato privado no Aeródromo de Tires (Cascais). Ao nascer do dia, os membros do grupo que se autointitula “aberto, horizontal e anticapitalista” pintaram de encarnado a fuselagem de um jato privado, pois consideram que estes aviões são “armas de destruição maciça, sem lugar numa sociedade em chamas”.Os membros da Climáximo acorrentaram-se às rodas do avião. Em comunicado, o movimento refere que uma viagem num jato privado entre Londres e Nova Iorque “emite mais CO2 [dióxido de carbono] do que uma família portuguesa num ano inteiro”.“Só a poluição da queima de combustíveis fósseis já mata, todos os anos, mais pessoas que os campos de concentração”, argumentam.Nas últimas semanas sucederam-se os atos de vandalismo perpetrados pelos membros do Climáximo. No último domingo pintaram a escadaria do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, em protesto contra a atividade da EDP na crise climática e o uso da sua fundação para “lavar a imagem”.