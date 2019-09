Seis mil pedem ajuda à SOS Voz Amiga

Só este ano a linha de apoio SOS Voz Amiga estima já ter ultrapassado as seis mil chamadas atendidas, o que representa um aumento de duas mil chamadas em relação ao ano passado.

A Associação SOS Voz Amiga presta apoio telefónico a pessoas em situação de depressão, solidão, com problemas familiares ou que demonstrem tendências suicidas. De acordo com os dados divulgados pela associação, em todo o Mundo registam-se cerca de 800 mil suicídios por ano o que, contas feitas, representa uma morte por suicídio a cada 40 segundos.

O suicídio é apontado como a 15ª causa de morte em todo o Mundo. Preocupada com o aumento desta tendência, sobretudo entre os jovens dos 15 aos 24 anos, para quem a principal causa de morte é o suicídio, a linha SOS Voz Amiga (213 544 545) inicia a partir das 12h00 de esta segunda-feira uma jornada contínua de 60 horas de atendimento telefónico, até às 00h00 de quarta feira, para assinalar o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que se assinala amanhã.

A associação alerta para a necessidade de se "dar voz à saúde mental". Francisco Paulino, presidente, disse à Lusa que o objetivo é "continuar do lado de cá do telefone, oferecendo como ombro o ouvido, tentando amenizar o sofrimento de quem nos liga e evitar o pior para muitos".

Em protocolo com a Escola Superior de Comunicação Social do Politécnico de Lisboa, a SOS Voz Amiga aderiu às redes sociais para conseguir uma maior proximidade e abrangência do público mais jovem.