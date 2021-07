Seis mortos e 3162 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Há mais seis mortos e 3162 casos de infeção por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. De acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde deste sábado, três dos óbitos registados foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, no Norte houve uma morte e Algarve duas mortes a registar.Já no que toca ao número de infetados, na Grande Lisboa registaram-se 1407, 1047 no Norte, 320 no Algarve, 251 no Centro e 75 no Alentejo.Relativamente aos internamentos, há um total de 632 pessoas hospitalizadas, mais 15 que esta sexta-feira. Há mais três pessoas em unidades de Cuidados Intensivos, perfazendo um total de 144 internados.Desde o início da pandemia, já há mais de 844 mil recuperados (844 497). Há ainda mais 1317 contactos em vigilância nas últimas 24 horas, num total de 72 635 desde o início da pandemia.Há mais mulheres (491434) com casos de Covid-19 face ao número de homens infetados (413691). Já no que diz respeito aos óbitos, há mais homens a morrerem da doença (9 007) comparativamente às mulheres (8 141).